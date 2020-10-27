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ضبط ٤٠ قرقور صيد بحري مخالف في القنفذة

شباك صيد في السعودية
صيد في السعودية

ضبط ٤٠ قرقور صيد بحري مخالف في القنفذة

شباك الصيد غير القانونية تتسبب في آثار بيئية خطيرة

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العربية.نت – مريم الجابر 

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تمكنت فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، غرب السعودية، وبالتعاون مع قيادة حرس الحدود، من ضبط أكثر من ٤٠ قرقور (شبك لصيد الأسماك)، متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب محافظة القنفذة، ما قد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها، وقتل العديد من الأسماك والكائنات البحرية.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة في الحفاظ على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية.

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2 صور

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن المعيدي، أنه تم التحفظ على "قراقير الصيد" ومصادرتها من قبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر، تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها، ودعا المعيدي جميع الصيادين والمتنزهين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

ومن جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

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