السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، صرف مبلغ نصف مليون ريال لذوي كل المتوفين بكورونا العاملين في القطاع الصحي (الحكومي والخاص) في السعودية، من سعوديين ومقيمين.

وعقد مجلس الوزراء جلسته، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تمت مناقشة واتخاذ عدة قرارات.

وجدد مجلس الوزراء، رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد أو أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرات دون طيار (مفخخة)، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واستعرض المجلس تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وعبَّر مجلس الوزراء عن تطلع المملكة بأن يمهد توقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، للإسهام في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها.