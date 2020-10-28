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التحالف: إحباط هجمات إرهابية حوثية لاستهداف المدنيين بالسعودية

Arab Coalition spokesman, Colonel Turki al-Malki, speaks during a news conference in Riyadh, Saudi Arabia January 20, 2019. (Reuters)
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: إحباط هجمات إرهابية حوثية لاستهداف المدنيين بالسعودية

التحالف: التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين

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دبي – العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباطه عدة هجمات إرهابية باتجاه السعودية أطلقتها المليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين.

وكشف التحالف عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان في السعودية. كما تم اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران.

وأشار التحالف إلى "التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين".

وصعّدت ميليشيات الحوثي مؤخراً من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية والمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات وأبرزها نهم ومأرب والجوف والساحل الغربي.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الدريهمي بالحديدة (أرشيفية)
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الدريهمي بالحديدة (أرشيفية)
مصرع قيادي حوثي بارز في الساحل الغربي اليمني اليمن اليمن والحوثي مصرع قيادي حوثي بارز في الساحل الغربي اليمني

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة كانت باتجاه السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تمثل حالة يأس". وأكد التحالف أن "الميليشيات تتكبد خسائر يومية على الأرض في مأرب والجوف".

وشدد التحالف على أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين.

وكانت القوات المشتركة للتحالف أعلنت، الثلاثاء، أيضاً اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

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