أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة كانت باتجاه السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تمثل حالة يأس".

وأكد التحالف أن "الميليشيات تتكبد خسائر يومية على الأرض في مأرب والجوف".

وأفاد التحالف، في وقت سابق الأربعاء، بتدمير مسيرات مفخخة حوثية أطلقت نحو السعودية.

وأضاف أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين.

وكانت القوات المشتركة للتحالف أعلنت، أمس الثلاثاء، أيضا اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.