هذه ضوابط تنقلات معتمري الخارج عبر الحافلات بمكة

مع قرب انطلاق المرحلة الثالثة من عودة العمرة تدريجياً، الأحد القادم، حددت وزاوة الحج والعمرة السعودية ضوابط خدمة نقل المعتمرين، وتضمنت هذه الضوابط عرض خدمات شركات النقل المرخصة من جهة الاختصاص "النقابة العامة للسيارات"، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لخدمات النقابة العامة للسيارات المعتمدة من وزارة الصحة.

كما شملت الضوابط ألا يتجاوز موديل الحافلة آخر خمس سنوات، وتجهيز الحافلة بنظام التتبع الآلي ووجود خدمة إسناد للحافلات على الطرق، مع تخصيص قائد وقائد مساند لكل حافلة، وألا تتجاوز مدة العمل للقائد والقائد المساند 8 ساعات يومياً، وتأهيل وترخيص القائد والقائد المساند من جهة الاختصاص مع تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة الإضافية التي تضعها وزارة الحج والعمرة على وسائل النقل.

كما تضمنت الضوابط إعداد کشف يشمل خط سير وسيلة النقل والوجهة، وقائمة أسماء المعتمرين والزوار الذين على متن وسيلة وبيانات الحافلة وقائدها والقائد المساند، وتدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل التعقيم بوسائل النقل، والحرص على تعقيم وسائل النقل حسب البروتوكول المعتمد والالتزام بالنسبة التشغيلية المحددة بـ (50%) من السعة المقعدية لوسيلة النقل المؤهلة، وتخصيص أسطول النقل لنقل المعتمرين فقط.

وأكذت وزارة الحج والعمرة أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق وتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم بالمساكن المؤهلة، وتنقلاتهم بوسائل النقل المرخصة واستمرارا لإنفاذ النموذج الآمن للعمرة والزيارة لهذا الموسم الاستثنائي.

من جهة أخرى قامت إدارة مرور العاصمة المقدسة بتفعيل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام، حيث تساهم هذه النقاط في تسهيل وصول المعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح اللازمة ولديهم حجوزات بالفنادق الواقعة في المنطقة المركزية عن طريق وسائل النقل المختلفة، وتحويل المعتمرين الذين لديهم تصاريح للعمرة، وليس لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة، وذلك لانتقالهم عن طريق الحافلات المخصصة لنقل المعتمرين وتسهيل مرورها عبر التقاطعات على خط سيرها إلى محطات النقل حول المنطقة المركزية.

ويقوم مرور العاصمة المقدسة بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بكامل طاقاتها البشرية والآلية وفق الخطة التشغيلية لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هجرية بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها.

ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية والإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا حرصاً على سلامتهم، والتعاون مع رجال المرور لتسهيل وتنظيم تحركاتهم وتنقلاتهم بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ الرامية إلى توفير السلامة والراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء صلاواتهم ومناسك العمرة في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالراحة والسلامة.