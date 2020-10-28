هزة أرضية تضرب جنوب خميس مشيط

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأربعاء، الساعة ١٤:٥٦:٠٧، هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو مترات جنوب خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، لـ "العربية.نت" أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الموازية للبحر الأحمر أو العمودية عليه.

وطمأن بأن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.