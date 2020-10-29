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اعتقال شخص اعتدى على حارس أمن بقنصلية فرنسا في جدة

اعتقال شخص اعتدى على حارس أمن بقنصلية فرنسا في جدة

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وقال الغامدي إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أضاف أنه تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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