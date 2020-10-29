دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، مساء الأربعاء، استمرار الحوثيين باستهداف المدنيين في السعودية عبر الطائرات المسيرات المفخخة.

وأكد الحجرف أن "هذه الاعتداءات التي تستهدف السعودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف أن هذه الاعتداءات "تهدد أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها".

ورأى الحجرف أن "أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ"، مشدداً على وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ودعا المجتمع الدولي للوقوف بحزم في وجه الحوثيين في محاولاتهم المستمرة لزعزعة الأمن والسلم بالمنطقة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من الأربعاء، تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة كانت باتجاه السعودية.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تمثل حالة يأس". وأكد التحالف أن "الميليشيات تتكبد خسائر يومية على الأرض في مأرب والجوف".

ولاحقاً، أعلن التحالف إحباطه عدة هجمات إرهابية باتجاه السعودية أطلقتها المليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين.

وكشف التحالف عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان في السعودية. كما تم اعتراض صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران. وأشار التحالف إلى "التصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين".