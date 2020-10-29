بطاقة استيعابية 100%.. تفاصيل ثالث مرحلة لموسم العمرة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، على اكتمال باقة المعتمرين من الخارج، والتي شملت تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج السعودية على الخطوط السعودية، حسب الطاقة التشغيلية والإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، بالإضافة إلى النقل للحرمين لأداء المناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيأة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة 3 نجوم فأكثر والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.



جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مع وزارة الحج والعمرة السعودية بعنوان "التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية" لشرح الإجراءات الاحترازية لموسم العمرة 1442 هـ، وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وأتى اللقاء، قبيل بدء المرحلة الثالثة للعمرة، عبر فتح الباب للمعتمرين من خارج السعودية، والتي ترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، لتصل طاقتها التشغيلية في الحرم المكي إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم.

إجراءات محددة لمن هو خارج المملكة

فيما أكد المداح، أن آلية تنظيم العمرة للقادمين من خارج السعودية تتطلب إجراءات محددة، منها تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، ومكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.

وشدد بأن النموذج التشغيلي يرتكز على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية المحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B).



كذلك، أبان بأن تصنيف الإجراءات الوقائية قامت بها وزارتا الحج والعمرة والصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بتصنيف الدول التي يقدم منها المعتمرون، إلى مستويات تتم مراجعتها بشكل دوري بما يستجد في مستوى تطور فيروس كورونا "كوفيد -19" فيها.

وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة، ذكر المداح: "يتم حجز 10 آلاف معتمر في اليوم والواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد، وأن بروتوكول استحقاق العمرة يكون للفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا"، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.

يذكر أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي، 3 أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائد مرشد لكل مجموعة.