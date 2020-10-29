فيديو يوثق تدمير 6 مسيرات حوثية أطلقت صوب السعودية

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مقطع فيديو يوضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار المفخخة التي حاولت ميليشيا الحوثي إطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، صرَّح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف).

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.