القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري في الطائف

بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد دراجة نارية ترافقه فتاة يتجولان في أحد الطرق العامة في الطائف، ويهددان المارة بإشهار سلاح ناري "مسدس"، أعلن المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن القضية صارت برسم السلطات.

وأضاف أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت بإجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.

وتابعت أن الفاعلين هما مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر.

إلى ذلك، أكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.