  • مباشر
اللغة

القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري في الطائف

الشرطة السعودية
قوات من الشرطة السعودية

القبض على رجل وفتاة هددا العامة بسلاح ناري في الطائف

المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أكد أن القضية صارت برسم السلطات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد دراجة نارية ترافقه فتاة يتجولان في أحد الطرق العامة في الطائف، ويهددان المارة بإشهار سلاح ناري "مسدس"، أعلن المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن القضية صارت برسم السلطات.

إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات السعودية إخماد حريق في جبل عمد بالطائف.. ولا إصابات

وأضاف أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت بإجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما.

وتابعت أن الفاعلين هما مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر.

إلى ذلك، أكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر 123 قضية جنائية الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر 123 قضية جنائية
مصممة سعودية تلمع في نيويورك.. ووزير الثقافة يتفاعل مصممة سعودية تلمع في نيويورك.. ووزير الثقافة يتفاعل
"عسفان".. موقع بين الحرمين يروي أحداث التاريخ
السعودية تتيح خدمة شراء برامج العمرة عبر الإنترنت السعودية تتيح خدمة شراء برامج العمرة عبر الإنترنت
شرطة الرياض تقبض على مقيمين حاولوا تهريب أموال شرطة الرياض تقبض على مقيمين حاولوا تهريب أموال

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد