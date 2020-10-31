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شرطة الرياض تقبض على مقيمين حاولوا تهريب أموال

شرطة الرياض تقبض على مقيمين حاولوا تهريب أموال

الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ 1,300,000 ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي

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العربية.نت - مريم الجابر

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صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ 1,300,000 ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وقال الكريديس: "اتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من 5 مقيمين، ثلاثة من الجنسية المصرية ومقيمَين من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لـ10 كيانات تجارية يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها، متخذين من سكنهم بحيي الديرة - والشفاء مقرّين لجمع الأموال".

كما أضاف أنه "بتفتيش المقرين عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت 4,785,413 ريالاً، بالإضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية، وتم القبض على المقيمين جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية".

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