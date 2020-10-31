صور خلابة.. فوهات بركانية غرب السعودية عمرها آلاف السنين

ما زالت الفوهات البركانية في حرة الشاقة غرب السعودية ظاهرة بأشكالها وتعرجاتها منذ آلاف السنين.

كما تعتبر هذه البراكين أحادية التكون ولا يمكن أن تتكرر الانفجارات البركانية من نفس الفوهة مرة أخرى.

وخطف المصور السعودي محمد الشريف عدداً من الصور التي وثقت تلك الفوهات نظير تنوع المنطقة الجغرافي ووجود العديد من الصخور النارية والرسوبية، وتعددية الألوان في الموقع.

وقال الشريف لـ"العربية.نت" إن "حرة الشاقة تتفرع إلى حرات وألسن صغيرة بأسماء مختلفة. ولفتت انتباهي بأشكالها الهندسية وألوانها الغريبة، فخططت للظهور بعدد من الصور التوثيقية للعديد من مواقع الحرات، ومن أشهر مخاريط حرة الشاقة جبال: المقراه، وزطرة، والعقبات، والغضياء، وحصينة، والصفاة".

يشار إلى أن حرة الشاقة، التي تقع بين العيص وأملج، وتمتد بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي، هي من الحرات الصغيرة في السعودية من حيث المساحة، حيث يبلغ طولها نحو 65 كم، وأقصى عرض لها نحو 55 كم، لتغطي مساحة تقدر بحوالي 3575 كيلومترا مربعا. وقد انسابت الحمم البركانية بحكم الميل باتجاه الغرب من خلال وادي الحائل وشعيب العويند حتى وصلت السهل الساحلي على بعد 50 كلم شرق مدينة أملج.