  • مباشر
اللغة

صور خلابة.. فوهات بركانية غرب السعودية عمرها آلاف السنين

صور خلابة.. فوهات بركانية غرب السعودية عمرها آلاف السنين

المصور محمد الشريف: لفتت انتباهي بأشكالها الهندسية وألوانها الغريبة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

ما زالت الفوهات البركانية في حرة الشاقة غرب السعودية ظاهرة بأشكالها وتعرجاتها منذ آلاف السنين.

كما تعتبر هذه البراكين أحادية التكون ولا يمكن أن تتكرر الانفجارات البركانية من نفس الفوهة مرة أخرى.

2 صور
2 صور

وخطف المصور السعودي محمد الشريف عدداً من الصور التي وثقت تلك الفوهات نظير تنوع المنطقة الجغرافي ووجود العديد من الصخور النارية والرسوبية، وتعددية الألوان في الموقع.

2 صور
2 صور

وقال الشريف لـ"العربية.نت" إن "حرة الشاقة تتفرع إلى حرات وألسن صغيرة بأسماء مختلفة. ولفتت انتباهي بأشكالها الهندسية وألوانها الغريبة، فخططت للظهور بعدد من الصور التوثيقية للعديد من مواقع الحرات، ومن أشهر مخاريط حرة الشاقة جبال: المقراه، وزطرة، والعقبات، والغضياء، وحصينة، والصفاة".

يشار إلى أن حرة الشاقة، التي تقع بين العيص وأملج، وتمتد بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي، هي من الحرات الصغيرة في السعودية من حيث المساحة، حيث يبلغ طولها نحو 65 كم، وأقصى عرض لها نحو 55 كم، لتغطي مساحة تقدر بحوالي 3575 كيلومترا مربعا. وقد انسابت الحمم البركانية بحكم الميل باتجاه الغرب من خلال وادي الحائل وشعيب العويند حتى وصلت السهل الساحلي على بعد 50 كلم شرق مدينة أملج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر 123 قضية جنائية الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية تباشر 123 قضية جنائية
مصممة سعودية تلمع في نيويورك.. ووزير الثقافة يتفاعل مصممة سعودية تلمع في نيويورك.. ووزير الثقافة يتفاعل
هذا موعد وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج السعودية هذا موعد وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج السعودية
شرطة الرياض تقبض على مقيمين حاولوا تهريب أموال شرطة الرياض تقبض على مقيمين حاولوا تهريب أموال
وعادت الأنشطة.. وعادت الأنشطة.. "العلا" تفتح المواقع التراثية للسياح

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد