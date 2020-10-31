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سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح

THUMBNAIL_ من هوخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي
THUMBNAIL_ من هوخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح

المتحدث باسم إمارة مكة المكرمة: السيارة ارتطمت بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية

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دبي - العربية.نت

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أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.

السيارة التي ارتطمت بباب المسجد الحرام
السيارة التي ارتطمت بباب المسجد الحرام

وأكد المتحدث أنه لم يصب أي شخص بأذى.

وأضاف أنه اتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أنه جاري إحالته للنيابة العامة.

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