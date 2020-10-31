"عسفان".. موقع بين الحرمين يروي أحداث التاريخ

فرض الموقع الجغرافي لـ "عسفان" بين مكة المكرمة والمدينة المنورة غرب السعودية، حضوره على صفحات التاريخ، بارزاً من شمال مكة المكرمة بـ 80 كيلو متراً بين جبال السروات وسهل تهامة الحجاز، وعلى أهم طرق الحج.

ويشتهر عسفان أحد مراكز محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بتعدد الأودية، وبحسب الدكتور الموسى عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ في جامعة أم القرى، أن من الأودية ما ارتبط بأحداث كوادي "كُراع الغميم"، ووادي "الرجيع" ويُعرف بماء الوطيه، ووادي "الصغو"، ووادي "فيدة"، ووادي "الغولاء" ويبلغ طوله نحو 45 كيلومتراً ويصب في البحر الأحمر.

ومن الشواهد التاريخية بالمركز "قلعة عسفان" التي شيدت بالحجارة الصخرية فوق جبل بهدف حماية القوافل والحجاج فساعدت آنذاك في نشاط الحركة التجارية وتبادل المنافع، خاصة أن عسفان تشتهر بمنتجاتها الزراعية والحيوانية والصناعات التقليدية، وتحتضن عسفان إرثا تاريخيا، ومن ذلك الآبار الحجرية السبع والسوق القديم ومجاري العيون القديمة.