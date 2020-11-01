التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام الثقفي، صباح الأحد، معتمري جمهورية إندونيسيا، بمطار جاكرتا الدولي في أول رحلة مخصصة للمعتمرين بعد السماح للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين بالسفر إلى ‎السعودية، وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

وأشار السفير عصام في حديثه إلى "العربية.نت" إلى أن هذه الرحلة تعد أول رحلة عمرة يتم تسييرها بعد السماح للمعتمرين من الخارج بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وفقاً للاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقال: "تقل الرحلة ٢٢٤ معتمراً طبقت عليهم كافة الإجراءات الصحية قبل سفرهم، وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في السعودية، أكدت استعدادها لاستقبال المعتمرين من الخارج لتكون رحلة معتمري إندونيسيا هي الأولى التي تصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتكون مدة إقامتهم داخل السعودية 10 أيام فقط.