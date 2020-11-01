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مشروعات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

من عملية تدشين المشروعات الجديدة

مشروعات جديدة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية (التغالوغ).. والتفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة

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الرياض – العربية.نت

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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد، عدداً من المشروعات التي نفذها المجمع، وشملت طباعة مصحف جديد من المقاس العادي 13.5×19.3سم، لم يُلتزم فيه بأن تنتهي كل صفحة بآية، ومصحف جديد من المقاس الكبير 35×24.5 سم، وطُبع بالخط الجديد المحسن.

كما تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفلبينية (التغالوغ)، وهي اللغة الرسمية للفلبين، وعدد الناطقين بها 50 مليون نسمة، وكذلك تم إضافة 14 ترجمة على موقع المجمع على الإنترنت وهي (الأمازيغية بالحرف العربي، الباسا، التغالوغ، الدغبانية، الطاجيكية، الملايوية، المندرية، الأنكو، التركية، التلغو، الفارسية، الفيتنامية، المليبارية، النيبالية)، والتفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة بموضوعات مختارة يحتاج إليها ذوو الإعاقة ضمن ستة إصدارات في الموضوعات التالية: العقيدة، والطهارة، والصلاة، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق والآداب.

كما شملت المشروعات، مشروع التجوال في المسجد النبوي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، حيث يحتوي على مجموعة من الصور عالية الجودة بتقنية 360 درجة، تشمل المسجد النبوي القديم كاملاً، بدءاً من مدخل باب السلام، ومروراً بمسار باب جبريل والروضة الشريفة والحصوتان، ومسار باب الرحمة، والساحات الخارجية، ومن أعلى المنارات، ومعرض المخطوطات وغيرها، وتتيح نظارات الواقع الافتراضي مشاهدة الصور البانورامية طبقاً للواقع داخل المسجد النبوي.

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وأكد الدكتور آل الشيخ، أن الوزارة تشرفت بالإشراف على المجمع وأعماله وخدمة القرآن الكريم وعلومه وتطوير إصداراته وتنويعها بما يخدم المسلمين في كل مكان، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، حيث حقق المجمع قفزة نوعية في مستوى الإنتاج وكفاءته بعد أن تولت الوزارة تشغيله ذاتياً، حيث تم رفع الإنتاج إلى 100%، ففي عام 1405هـ بدأ الإنتاج بخمسة ملايين نسخة، وفي السنوات الأخيرة وصل الإنتاج إلى 9 ملايين نسخة، وفي خلال العامين الماضيين وصل الإنتاج إلى 18 مليون نسخة من مختلف الإصدارات وبجودة عالية.

ورغم الظروف المحيطة التي خلفتها جائحة كورونا فإن المجمع حافظ على مستوى إنتاجية عالية مع الحفاظ على صحة العاملين بالمجمع، حيث شهد المجمع طباعة 16 مليون نسخة حتى هذا اليوم خلال هذه الفترة الوجيزة وسيكمل خط الإنتاج خلال الشهرين المقبلين من هذا العام أكثر من 18 مليون نسخة.

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