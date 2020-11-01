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وصول أول المعتمرين من خارج السعودية

وزير الحج في استقبال المعتمرين
وزير الحج في استقبال المعتمرين

وصول أول المعتمرين من خارج السعودية

الرحلة قادمة من باكستان عبر الخطوط السعودية

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العربية.نت - حامد القرشي

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استقبل وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور محمد بنتن، مساء الأحد، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى رحلات الطيران التي تحمل المعتمرين القادمين من خارج السعودية، والقادمة من جمهورية باكستان الإسلامية عبر طائرة الخطوط السعودية، بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان.

وجاء الاستقبال وسط إجراءات احترازية متكاملة ومشددة، عبر استخدام تقنيات عالية من التدابير الوقائية، بواسطة طاقم من الكوادر المدربة.

وصول معتمرين إلى السعودية
5 صور وصول معتمرين إلى السعودية
5 صور
وصول معتمرين إلى السعودية
وصول معتمرين إلى السعودية
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