وصول أول المعتمرين من خارج السعودية

استقبل وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور محمد بنتن، مساء الأحد، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى رحلات الطيران التي تحمل المعتمرين القادمين من خارج السعودية، والقادمة من جمهورية باكستان الإسلامية عبر طائرة الخطوط السعودية، بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان.

وجاء الاستقبال وسط إجراءات احترازية متكاملة ومشددة، عبر استخدام تقنيات عالية من التدابير الوقائية، بواسطة طاقم من الكوادر المدربة.