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"هيئة فنون الطهي" السعودية تعلن خطتها لتطوير القطاع

هيئة فنون الطهي
شعار هيئة فنون الطهي

"هيئة فنون الطهي" السعودية تعلن خطتها لتطوير القطاع

ستعمل الهيئة على تنفيذ 12 برنامجاً عملياً متنوعاً تشمل المحافظة على تراث فنون الطهي وتطوير وتحسين الطعام

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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كشفت "هيئة فنون الطهي" في السعودية عن الانتهاء من تصميم استراتيجيتها في إطار "الخطة الوطنية للثقافة" التي ستقوم الهيئة على ضوئها بتنفيذ مشروع تطوير قطاع الطهي في السعودية، تحت إشراف مجلس إدارتها برئاسة وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

وتضمنت الاستراتيجية محاور ومسارات عمل محددة لضمان تناغم جهود الهيئة مع مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي، ومع المخرجات المستهدفة من قطاع فنون الطهي في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الاستراتيجية تحديد رؤية هيئة فنون الطهي ورسالتها وأهدافها الرئيسية، إلى جانب الهيكلة الشاملة للهيئة وللقطاع، ورسم مسارات العمل التي تضبط العلاقة بين الهيئة والعاملين في القطاع من أفراد ومؤسسات وشركاء، بما يحقق تضافر الجهود وتكاملها.

كما شملت الاستراتيجية آليات تطوير البنية التحتية للقطاع، وأدوات دعم وتمكين المواهب، وتفعيل الحراك الإبداعي في فنون الطهي، وتعزيز التواصل الدولي.

واستندت الهيئة في بناء الاستراتيجية على خمس ركائز رئيسية تغطي محاور عمل الهيئة كافة، وتتمثل في تحديد أصول وتراث الطهي والمحافظة عليهما، وترويج الروايات والقصص المحلية التقليدية، وتوفير تجربة طعام عالمية المستوى للسكان المحليين والزوار، وتطوير مهنة الطهي في المملكة وتعزيزها، إلى جانب التقدم والابتكار في الإنتاج والخدمات ذات الصلة بالطهي.

وستعمل الهيئة وفق هذه الركائز الخمس على تنفيذ 12 برنامجاً عملياً هي: برنامج تطوير سجلات فنون الطهي والاعتراف بها والمحافظة عليها، وبرنامج المحافظة على تراث فنون الطهي، وبرنامج تطوير القصص والمكتبة المرئية والمسموعة لفنون الطهي، وبرنامج تعزيز القطاع المحلي وتوحيد قوائم الطعام، وبرنامج التبادل والترويج الدولي ودبلوماسية الطعام، وبرنامج سياحة الطعام في مناطق المملكة، وبرنامج فعاليات فنون الطهي السعودية الرائدة، وبرنامج المشاركة المجتمعية ومهرجانات الطهي في المناطق، وبرنامج تطوير مهنة الطهي والترويج لها، وبرنامج المفاهيم السعودية في تحسين وتطوير الطعام، وبرنامج الارتقاء بجودة تجهيز منتجات الطهي وتوزيعها، وبرنامج البحث في خدمات ومنتجات الطهي السعودي وابتكارها وتطويرها.

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وتغطي هذه البرامج مجمل نطاق عمل هيئة فنون الطهي في مسعاها نحو تطوير قطاع الطهي في السعودية، ضمن مشروع شامل ستتولى الهيئة فيه مهاماً متعددة منها تسجيل الأطباق السعودية وتدوين وصفاتها ونشرها والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع إجراء الأبحاث والدراسات والتطوير في مجال فنون الطهي، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في فنون الطهي ، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع فنون الطهي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

وتعد "هيئة فنون الطهي" واحدة من 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وتشغل ميادة بدر منصب الرئيس التنفيذي لها.

وبدأت الهيئة منذ الإعلان عن تأسيسها في فبراير الماضي برسم خططها العملية التي تهدف إلى تطوير القطاع في جميع مناطق السعودية واستثمار ما تملكه من مواهب وأكلات وصناعات ذات علاقة، التي انتهت بوضع الاستراتيجية الشاملة التي تضبط مسارات عمل الهيئة لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية من قطاع فنون الطهي.

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