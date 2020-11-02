العربية تفوز بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية عن "التقارير التلفزيونية"

فازت قناة "العربية" بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية عن فئة التقارير التلفزيونية، حيث حقق الزميل عبد الرحمن العصيمي المركز الأول في مجال التقارير التلفزيونية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن "روح السعودية" قد أعلنت عن أسماء الفائزين بـ "جائزة صيف السعودية للتميز الإعلامي"، التي أطلقتها في أواخر شهر يونيو الماضي، لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، ضمن موسم صيف السعودية "تنفّس".

شبكة @AlArabiya تفوز بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية عن فئة التقارير التلفزيونية 💪🏻



شكراً لـ @SaudiTourism على تسهيل مهمتنا خلال التغطية التي امتدت لأكثر من منطقة👍🏻



والشكر موصول للزملاء في قناة #العربية على دعمهم وجهودهم الكبيرة 🙏🏻



والقادم أجمل 💚https://t.co/hvICKKfWo7 pic.twitter.com/Tm3PVD9V7K — عبد الرحمن العصيمي (@AHAlosaimi) November 1, 2020

وفاز بالجوائز المقررة والتي يبلغ إجماليها 250 ألف ريال، 10 إعلاميين وصناع محتوى، ممن شاركوا بأعمالهم في مجالات الجائزة الخمسة، حيث يحصل المركز الأول على 30 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال. وقد حقق المركز الأول في مجال التقارير التلفزيونية عبدالرحمن العصيمي، من قناة "العربية"، والثاني عبدالرحمن الزهراني من "MBC"، وفي مجال التقارير الصحافية فاز عبدالكريم الذيابي من "عكاظ" بالمركز الأول، وصالح الزيد من "الشرق الأوسط" بالمركز الثاني، وفي التقارير الإذاعية كان المركز الأول لبرنامج "كت" الذي يقدمه سهى الوعل وهاني المهندس من إذاعة "ألف ألف"، أما المركز الثاني فكان من نصيب برنامج سواح لهيلة الفراج من إذاعة "الرياض"، فيما حقق محمد الموسى، المركز الأول في مجال التوثيق المرئي، والمركز الثاني أحرزه يوسف السديس، أما الصور الجمالية فحصل على المركز الأول علي خمج، وحقق المركز الثاني عادل العتيبي.

وقد خضعت الأعمال المرسلة إلى إدارة الجائزة للتقييم من قبل لجان تحكيم مستقلة، ووفق معايير مهنية محددة وضعتها لجنة الجائزة، لضمان شفافية النتائج. وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة ساهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة إعلاميًا على المشاركة في تقديم أفضل تغطية إعلامية عن "موسم صيف السعودية"، بالإضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين والمبدعين في مختلف المنصات، من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

ويذكر أن الهيئة السعودية للسياحة كانت قد أطلقت موسم صيف السعودية "تنفس"، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر الماضي، حيث حققت نشاطا سياحيا كبيرا، أعادت من خلاله السياحة الداخلية إلى أوج اهتمام المواطنين والمقيمين.