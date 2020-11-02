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سعودي يشعل "وسائل التواصل" بفيديو لحظات بزوغ القمر العملاق

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Capture

سعودي يشعل "وسائل التواصل" بفيديو لحظات بزوغ القمر العملاق

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العربية.نت - نادية الفواز  

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استطاع مصور ضوئي سعودي استخدام تقنيات عالية في التصوير، لرصد لحظات طلوع القمر، في فيديو قصير راج عبر منصات التواصل الإعلامية والاجتماعية، نظير ما يحمله المشهد من إبداع فني، وجمال للقمر حين استدارته وحجمه العملاق وظهوره بدراً مكتملاً.

المصور الشهير "حسن هروبي" وضع أدواته الضوئية فوق شرفة منزله بالقرب من جبال "هروب" جنوب غربي السعودية، حين لحظات بزوغ القمر العملاق، والذي يُعد من الظواهر الطبيعية المختلفة والرائعة للقمر في جميع حالاته، حيث يبدو أكثر سطوعًا ووضوحًا وأكبر حجمًا، ويشكلّ منظرًا بديعاً وزاهيًا في السماء.

وقال هروبي في حديثه إلى "العربية.نت": أخذت اللقطة مع وقت أذان المغرب، مجاوراً جبال هروب، واستطعت أن أعمل تقنية استخدام (زوم) بعدستي الخاصة من سطح البيت، حتى استطعت رصد ظهور القمر بشكله العملاق، وتصويره بهذه الطريقة يحتاج مهارة عالية ودقة واسعة، كما للأدوات المساعدة في التصوير دور مهم في مثل تلك اللقطات.

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