مهرجان الصقور يمهد لفعالياته بأغنية رابح والفارس

أطلق نادي الصقور السعودي الأغنية الخاصة بالنسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والذي ينطلق يوم 28 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بملهم شمال مدينة الرياض.

وتحكي الأغنية التي حملت عنوان "حنا سعوديين" وتغنى بها الثنائي رابح صقر وراشد الفارس، بمشاركة كورال مجموعة سهم، قيمة الموروث الشعبي الكبير للصقور والاهتمام الذي تحظى به منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه، حتى باتت لها قيمة كبيرة ومفخرة للصقارين وعاشقي هذا التراث.

والأغنية من كلمات الشاعر عبدالمجيد الذيابي وألحان سهم، وتوزيع شرف كامل، ووجدت الأغنية فور بثها عبر اليوتيوب تجاوباً كبيراً ونالت استحسان الكثيرين.

وتقول كلمات الأغنية:

حنا سعوديين صلفين وشداد

من ماضي الدنيا ليوم القيامه

لنا مقاليد الوفا شعب وبلاد

ولنا ملوك يعشقون الزعامة

صقر الجزيرة تثمر أمجاده أمجاد

واسمه يزيد المجد مجد فخامة

عبدالعزيز وطاري المجد ينقاد

نور طوى جهل الزمان وظلامه

حر مواريثه من عيال واحفاد

توارثوا نهجه وعزوا نظامه

مليكنا سلمان ركن أمة الضاد

ومحمد إن جات المواقف حساما

خلوا صقاقير الجزيرة في الاشهاد

لتراثهم وتراث أهلهم مقامة

لأهل الولع وأهل النواميس ميعاد

كل دعا طيره وجوّد حزامه

حتى الصقور بقدرهم قدرها زاد

حطوا لها قيمة وقدر وكرامة

الصقر لمصافح سماء العز معتاد

وتشوف فيه من السعودي علامة

يأخذ من أوصاف الأكارم اليا جاد

ويأخذ من أوصاف الشجاع الصرامة

شوفه لعشّاق الولع عز وأعياد

وحبه لعشّاق الشهامة شهامة