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وزير خارجية السعودية: ممارسات إيران تسببت في زعزعة الأمن

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

وزير خارجية السعودية: ممارسات إيران تسببت في زعزعة الأمن

السعودية تدعو المجتمع الدولي لمراقبة سلوك طهران

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، أن "ممارسات النظام الإيراني تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وجاء ذلك خلال مشاركته في لقاء خليجي ألماني، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.

وقال الوزير السعودي: "نتطلع مع شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

واتهم، النظام الإيراني "بدعم ميليشيات طائفية متطرفة، وتهديد الملاحة الدولية".

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وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي أنه أينما توجد المشاكل في العالم تجد إيران.

وقال خلال ظهور افتراضي في مركز أبحاث أميركي إن "إيران تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين"، مشيرا إلى أن أزمة اليمن بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.

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