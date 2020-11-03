  • مباشر
اللغة

النيابة السعودية: السجن 28 عاما لتشكيل عصابي بغسل أموال

النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية

النيابة السعودية: السجن 28 عاما لتشكيل عصابي بغسل أموال

تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الثلاثاء، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة "غسل الأموال والتستر التجاري"، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.

وحُكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة، تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.

قلب ظريف يميل لبايدن.. الانتخابات الأمريكية 2020 الانتخابات الأميركية قلب ظريف يميل لبايدن.. "تصريحاته تبعث الأمل"

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.

وأوضح المصدر أن الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

4 أشخاص

وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكب مثل هذه الجرائم في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

إختيار المحرر

أصل كورونا ثانية.. عالمية صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمية صينية شهيرة تفجر زوبعة
لسبب لسبب "عائلي".. محكمة أميركية تهدد باسيل بتجميد الأصول

الأكثر قراءة

وزير خارجية السعودية: ممارسات إيران تسببت في زعزعة الأمن وزير خارجية السعودية: ممارسات إيران تسببت في زعزعة الأمن
العربية تفوز بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية عن العربية تفوز بجائزة التميز الإعلامي لصيف السعودية عن "التقارير التلفزيونية"
سعودي يشعل سعودي يشعل "وسائل التواصل" بفيديو لحظات بزوغ القمر العملاق
"هيئة حقوق الإنسان" السعودية تناقش "الإرث وحق المرأة الشرعي"
كهوف وسط جبال شمال السعودية ترسم جمال الطبيعية كهوف وسط جبال شمال السعودية ترسم جمال الطبيعية
السعودية: 381 إصابة جديدة بكورونا و436 حالة شفاء السعودية: 381 إصابة جديدة بكورونا و436 حالة شفاء

قبل ان تذهب

ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي
ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي

اكتشف المزيد