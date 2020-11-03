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توزيع مليون عبوة ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام

توزيع ماء زمزم في المسجد الحرام
توزيع ماء زمزم في المسجد الحرام

توزيع مليون عبوة ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام

دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يصل عددها لأكثر من 50 حقيبة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبوات ماء زمزم المبارك ذات الاستخدام الواحد، حيث قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بتوزيع أكثر من مليون عبوة ماء زمزم.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أحمد الندوي، أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث تم توزيع أكثر من 500 ألف عبوة زمزم للمرحلة الأولى، وقرابة 700 ألف عبوة زمزم للمرحلة الثانية على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله. ولفت الندوي إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يصل عددها لأكثر من 50 حقيبة.

توزيع ماء زمزم في المسجد الحرام
توزيع ماء زمزم في المسجد الحرام

كما أشار الندوي إلى أن الرئاسة كثفت من أعداد الموظفين ليصل إلى حوالي 128 موظفا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة البالغ عددهم 600 عامل، كما تمت متابعة آليات توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الإسطوانية على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

المرحلة الثالثة

من جهة أخرى تستمر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال المرحلة الثالثة للعمرة في استقبال المعتمرين وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم داخل المسجد الحرام، عبر حملة خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5، وتكثيف برامجها وأنشطتها الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين أثناء أداء العبادات والنسك وإعانتهم على تأديتها بكل يسر وسهولة.

وتم توزيع المظلات على المعتمرين بالمطاف وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام.

2 صور
2 صور

وتسعى الرئاسة من خلال الحملة إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا، وتقديم المتطلبات الصحية كالكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي الشريف.

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