تمديد "هوية زائر" للمقيمين اليمنيين في السعودية

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، الثلاثاء، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، وذلك إنفاذاً للتوجيهات القاضية بتمديد "هوية زائر" لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1441/9/21هـ.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 2020/11/7م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونياً بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات قد أعلنت البدء في تنفيذ توجيهات الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في منح الإقامة النظامية لحاملي "هوية زائر" من المقيمين اليمنيين.

وأضافت أن منح الإقامة النظامية سيكون وفق ضوابط، وهي أن يحمل المستفيد جواز سفر يمنيا وهوية زائر سارية المفعول، واستكمال إجراءات خدمة "إشعار أهلية عمل" للتعاقد بين الزائر اليمني وصاحب العمل "الأفراد، المؤسسات، الشركات" وفق الضوابط المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما يمكن للأفراد الدخول على نظام مساند للحصول على الخدمة بضوابطها، وتقرير طبي آلي من المستشفيات والمراكز الطبية، وتأمين طبي للعمالة التابعة للشركات أو المؤسسات، وسداد رسوم الاستقدام، وسداد رسوم إصدار هوية مقيم.

وبيّنت الجوازات أن الفئات غير المستفيدة من الأمر السامي الكريم هم: التابعون لحاملي هوية زائر, من كان دخوله للمملكة بطريقة نظامية وحصل على هوية زائر، داعية جميع أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" و"مقيم" لإصدار هوية مقيم وطلب طباعتها وتوصيلها عن طريق البريد السعودي "خدمة واصل"، مؤكدةً أنه لن يتم استقبال طلبات إصدار هوية مقيم أو طباعتها بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات.

ويأتي هذا الإعلان إنفاذاً للأمر السامي الكريم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين في السعودية بطريقة غير نظامية، بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد استثناءً من نظام الإقامة مع وضع الضوابط التنفيذية لتحويل بطاقة زائر إلى إقامة عمل، وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني الشقيق.