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صور مذهلة للأمطار وسط المسجد الحرام

الحرم المكي
الحرم المكي

صور مذهلة للأمطار وسط المسجد الحرام

بث حساب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على حسابه في "تويتر" صوراً للأمطار التي شهدها المسجد الحرام

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العربية.نت - حامد القرشي

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في أجواء روحانية ماطرة، استمتع المعتمرون وزوار بيت الله الحرام بالأمطار التي هطلت مساء الأربعاء على مكة المكرمة.

وبين مصلٍ وطائفٍ وساعٍ في جنبات الحرم المكي الشريف استمتع المصلون والمعتمرون بزخات المطر وسط ابتهالاتهم ودعواتهم بأن يكشف الغمة ويرفع الوباء.

في حين بث حساب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على حسابه في "تويتر" صوراً للأمطار التي شهدها المسجد الحرام عصر اليوم.

هذا وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لخدمة المعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام وقت هطول الأمطار.

2 صور
2 صور

كما وضعت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية خطة احترازية استعداداً لموسم الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج، لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وسهولة وراحة.

2 صور
2 صور

وقامت الإدارة بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الأستاذ جابر ودعاني أنه تم توفير ألبسة واقية من المطر وفوط التنشيف منعاً للانزلاق في الممرات، حيث يتم فرشها بأعداد كافية من المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق.

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