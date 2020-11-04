مشاهد بهجة لحظة وصول المعتمرين إلى السعودية

بث المعتمرون القادمون من خارج السعودية، مشاعر فرحهم لحظة وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر التطبيقات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، ووثق العديد من ضيوف الرحمن بهواتفهم النقالة الكثير من الصور والفيديوهات التي تنقل واقعاً يعيشونه، ولحظات فرح وسرور قدومهم لأداء مناسك العمرة.

وتصل رحلات الطيران التي تحمل المعتمرين القادمين من خارج السعودية بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الإنسان.

إلى ذلك، يجري استقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية متكاملة ومشددة، عبر استخدام تقنيات عالية من التدابير الوقائية، بواسطة طاقم من الكوادر المدربة، وحال وصول المعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يتجهون مباشرة لأحد فنادق مكة المكرمة، لقضاء فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وسط تنافس 150 شركة ومؤسسة إعاشة في مكة المكرمة لإعاشة المعتمرين والحجاج خلال موسم هذا العام.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هاني العميري في حديث إلى "العربية.نت": أثناء قضاء المعتمرين فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة والمحددة بثلاثة أيام يتم توفير ثلاث وجبات جاهزة ومغلفة، بالإضافة إلى وجبة جافة يومياً طيلة أيام العزل الصحي، ويتم تجهير الوجبات بأحدث التقنيات وبمعايير وجودة عالية وبآلية معينة ومحترفة.

وأضاف: "يوجد في مكة المكرمة أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 75 ألف غرفة فندقية.

وأضاف أن ضوابط خدمة إسكان المعتمرين تتضمن عرض المساكن والفنادق المؤهلة والمرخصة من جهة الاختصاص منصات التسويق في مدن جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ومختلف مدن السعودية، من الفئات (3/4/5) نجوم مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية والالتزام باشتمال سعر الغرفة المعلن على منصات التسويق على وجبات إعاشة بواقع 3 وجبات يوميا وذلك حسب التصنيف الكمي والنوعي والاشتراطات الصحية لفترة الاعتزال الصحي الإلزامي بحد أدني 3 أيام، وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق (لكل مجموعة) لإنهاء إجراءات التسكين تأكيد بيانات التسكين الفعلي للمعتمرين على المسار الإلكتروني وتخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة إلى حين أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم.

كما يتم توفير نقاط الفرز البصري لجميع مرتادي السكن وتدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية وألا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونص بين الأسرة والالتزام بمتابعة عدم خروج المعتمرين والزوار من السكن قبل انتهاء مدة الاعتزال الصحي الإلزامي للأيام الثلاثة الأولى، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل مع منع البوفيهات المفتوحة عند تقديم الطعام وتطبيق بروتوكولات المطاعم والالتزام بخروج المعتمرين والزوار من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة بموجب تصاريح تطبيق "اعتمرنا".