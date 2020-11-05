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السعودية.. إحباط تهريب مليوني قرص إمفيتامين وطن من الحشيش

الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية

السعودية.. إحباط تهريب مليوني قرص إمفيتامين وطن من الحشيش

الداخلية ألقت القبض على المتورطين في هذه المحاولات وعددهم 13 متهماً بينهم 7 مقيمين يمنيين و5 سعوديين و"نازح"

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العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات تهريب وترويج 2.496.950 قرصاً من مخدّر الإمفيتامين، وطن و229 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين في هذه المحاولات، وعددهم 13 متهما، بينهم 7 مقيمين من الجنسية اليمنية و5 مواطنين سعوديين و"نازح" واحد.

وأكدت الداخلية أن عملية الإحباط هذه تأتي إثر المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن عناصر المديرية تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من الإطاحة بخلايا إجرامية تنشط في المخدرات.

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الخلية الإجرامية الأولى ضبطت في مدينة الرياض، ويمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة. وقد تم القبض عليهم، وهم 3 مواطنين سعوديين، وضُبِط في حوزتهم 2.014.940 قرص إمفيتامين مخدر.

والخلية الثانية ضبطت في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة. وتم القبض على أفراد الخلية، وهما مواطن سعودي و"نازح"، وضُبِط في حوزتهم 482,000 قرص إمفيتامين مخدر.

والخلية الثالثة أطيح بها في منطقة عسير أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن بعد إخفائها داخل شحنة أسماك. وتم القبض على مهربي المخدرات، وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومستقبلها ومعاونيه وهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن سعودي.

وأكد النقيب خالد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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