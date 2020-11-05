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التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

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دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، نشرت قبل أسبوع، مقطع فيديو يوضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار المفخخة التي حاولت ميليشيا الحوثي إطلاقها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وأوضح العقيد المالكي استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف).

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