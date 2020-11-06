  • مباشر
اللغة

هذه طريقة تجهيز منبر "خطيب الجمعة" في المسجد الحرام

unnamed (17)
منبر خطيب الجمعة
الحج والعمرة

هذه طريقة تجهيز منبر "خطيب الجمعة" في المسجد الحرام

الجابري: الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

تقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمنظومة عمل متكاملة لتجهيز منبر "خطيب الجمعة" في المسجد الحرام، وذلك عن طريق تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وفي هذا السياق، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأكد على أهمية نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وذكر الجابري أن عدد السماعات في المسجد الحرام (770) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، حيث يتم تجهيزهم وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

وشدد بأن هذه الجهود تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس بتقديم جميع الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة والتي أقرتها الجهات العليا بخصوصه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر
مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث

الأكثر قراءة

المحكمة الشرعية السعودية تزوج فتاة لخطيبها لهذا السبب المحكمة الشرعية السعودية تزوج فتاة لخطيبها لهذا السبب
مكافحة الفساد السعودية تباشر قضية جنائية في مكافحة الفساد السعودية تباشر قضية جنائية في "هدف"
التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية
مخرجة سعودية تفوز بجائزة مخرجة سعودية تفوز بجائزة "الجونة" عن أفضل سيناريو
"عميد" متقاعد يقوم بالطهي وتقديم الوجبات الشعبية لأهل حائل
السعودية.. إحباط تهريب مليوني قرص إمفيتامين وطن من الحشيش السعودية.. إحباط تهريب مليوني قرص إمفيتامين وطن من الحشيش

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد