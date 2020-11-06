تقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمنظومة عمل متكاملة لتجهيز منبر "خطيب الجمعة" في المسجد الحرام، وذلك عن طريق تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وفي هذا السياق، أوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأكد على أهمية نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وذكر الجابري أن عدد السماعات في المسجد الحرام (770) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، حيث يتم تجهيزهم وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

وشدد بأن هذه الجهود تأتي إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس بتقديم جميع الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية المتّبعة والتي أقرتها الجهات العليا بخصوصه.