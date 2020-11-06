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الملك سلمان يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال تركيا

Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz at a virtual cabinet meeting in Neom, Saudi Arabia, Aug. 18, 2020. (SPA)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال تركيا

يأتي هذا انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف إلى جانب الشعب التركي والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب بخسائر فادحة

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دبي – العربية.نت

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" بإرسال مساعدات طبية وإنسانية وإيوائية عاجلة للمتضررين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخراً، مخلفاً أضراراً مادية بالغة بولاية إزمير التركية.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الملك سلمان "على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال، الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".

الكار الذي خلّفه الزلزال في ازمير
الكار الذي خلّفه الزلزال في ازمير

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب تركيا يوم الجمعة الماضي 114 قتيلاً. وقالت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث إن الهزة الأرضية التي بلغت شدّتها سبع درجات على مقياس ريختر، تسببت بإصابة 1035 شخصاً بجروح.

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والمدينة الأكثر تضرراً من الزلزال هي بارقلي في محافظة إزمير. ودُمّرت عشرات المباني أو تضررت بشدة بسبب الزلزال الذي شرّد أكثر من 5000 شخص، يمكثون حالياً في خيم نصبتها السلطات في محافظة إزمير.

وتم تسجيل 1855 هزة ارتدادية للزلزال في المنطقة بينها 46 تجاوزت قوّتها الأربع درجات، وفق السلطات التركية.

وتسبب الزلزال بمصرع شخصين في جزيرة ساموس اليونانية.

وتشهد تركيا بشكل متكرر هزات أرضية. وأثار زلزال الجمعة المخاوف من حصول زلزال كبير في منطقة إسطنبول.

إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض في إزمير
إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض في إزمير
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