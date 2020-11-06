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السعودية: 436 إصابة جديدة بكورونا و465 حالة شفاء

Health workers perform nose swab tests during a drive through coronavirus test campaign held in Diriyah hospital in the Saudi capital Riyadh on May 7, 2020 amid the COVID-19 pandemic.
مركز للخضوع لفحص كورونا من السيارة في الرياض (أرشيفية)
فيروس كورونا

السعودية: 436 إصابة جديدة بكورونا و465 حالة شفاء

ارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 349822 حالة، منها 7783 حالة نشطة، بينها 736 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة

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دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة و465 حالة تعافٍ.

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وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 336,533 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5506.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 349822 حالة، منها 7783 حالة نشطة، بينها 736 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ 8,395,130 فحصا، حيث تم إجراء أكثر من 61,866 فحصا في الـ24 ساعة الماضية.

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