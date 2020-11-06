أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة و465 حالة تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 336,533 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5506.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 349822 حالة، منها 7783 حالة نشطة، بينها 736 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ 8,395,130 فحصا، حيث تم إجراء أكثر من 61,866 فحصا في الـ24 ساعة الماضية.