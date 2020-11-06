"عميد" متقاعد يقوم بالطهي وتقديم الوجبات الشعبية لأهل حائل

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، قيام عميد متقاعد من الدفاع المدني السعودي، بالعمل داخل مطعمه في حائل، وتوصيل الطلبات للزبائن، وعلق الرجل بقوله: "هذه رسالة للشباب، فالعمل ليس له سن معين ولا حد، ولا واحد يقول أنا عميد أو لواء، الشغل ما يعيب الواحد، فالتقاعد لا يعني أنك تستسلم وتدخل مرحلة اكتئاب".

العميد المتقاعد عبدالله علي العامر، تحدث إلى "العربية.نت" قائلا: "قضيت سنوات عمري في خدمة وطني بقطاع الدفاع المدني بمنطقة حائل، وبعد التقاعد أعمل مع مجموعة من السيدات والشباب في المطعم الخاص بي، فالعمل بعد التقاعد فرصة للإبداع ومرحلة جديدة، ودخلت في عالم الطهي وإدارة الأعمال، لأكون قدوة للشباب والشابات والمتقاعدين، ولأثبت للجميع أن العطاء يتواصل على الرغم مما واجهته من النقد الاجتماعي، لكن قناعتي بالعمل جعلتني أواصل مشواري".

وأضاف: "إننا بحاجة إلى تصحيح المفاهيم، ليمارس كل إنسان العمل الذي يحبه، فهناك من يحب الزراعة وغيرها من المجالات، ويعمل ليساعد نفسه وأبناء وطنه، فجميع السبل مفتوحة للاستثمار في مختلف المجالات لتحقيق الذات بعيدا عن الوظيفة، وقد حان الوقت لتغيير المفاهيم، وأنا مستعد لاستقبال الشباب وتدريبهم على مهارات الطهي".

اللواء المتقاعد عمل في الدفاع المدني لأكثر من 30 عاما بعد تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم، حتى تقاعده برتبة عميد، وهو يهوى الطهي الذي تعلمه من والدته، وبرع في تقديم الوجبات الشعبية و المندي والبرياني والمرقوق والجريش والهريس والحنينى والأكلات الشعبية المعروفة في حائل.