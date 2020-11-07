السعودية: 407 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 433 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم رصد تعافي 433 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت "الصحة" أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 39%، ونسبة الذكور 61%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 53.726 فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء "الصحة" اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 350.229 حالة، من بينها 7738 حالة نشطة، منها 758 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 336.966 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5525 حالة وفاة.

وكانت الصحة السعودية، قد أعلنت الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة و465 حالة تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية حتى الجمعة إلى 336,533 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5506.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية حتى الجمعة إلى 349822 حالة، منها 7783 حالة نشطة، بينها 736 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ 8,395,130 فحصا، حيث تم إجراء أكثر من 61,866 فحصا في الـ24 ساعة الماضية.