صباح اليوم.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الفلكي السعودي ملهم هندي، أن الأحد يتعامد القمر على الكعبة المشرفة في تمام الساعة ٦:٠٧ صباحاً ، حيث يكون القمر مضاء بنسبة ٥٠% تقريبا في التربيع الأخير .

وقال في حديثه إلى "العربية.نت": من طرق تحديد اتجاه القبلة قديما تعامد الأجرام السماوية على الكعبة المشرفة، وأبرز طريقة برزت كانت تعامد الشمس على الكعبة المشرفة كونها تحدث في تواريخ ثابتة ومحدد من كل عام.

وأضاف: "طبقت نفس الفكرة على القمر، حيث تكون له تعامدات على الكعبة أكثر من الشمس خلال العام الواحد، مما يعطي فرصة أكبر لتحديد وتصحيح القبلة".

وأبان ملهم، أن توقيت التعامد هذا سيكون مناسب للمناطق غرب مكة التي لم تشرق عليها الشمس لحظة التعامد، مما يسهل عليهم رؤية القمر وتحديد اتجاه وبالتالي تحديد اتجاه القبلة، عكس المناطق التي تكون شرق مكة.