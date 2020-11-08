أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 15.

وسجلت الرياض 62 حالة جديدة، والمدينة 56 وينبع 25 ومكة 25 وجدة 22.

كما ذكرت في تقريرها اليومي، تعافي 420 حالة، لترتفع حالات الشفاء إلى 337386، أما إجمالي الوفيات فقد بلغ 5540.

وبلغ عدد الحالات النشطة في المملكة 7666، منها 757 حالة حرجة.

هذا وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائما خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.