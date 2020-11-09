التحالف: اعتراض درون أطلقها الحوثيون نحو السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة".

وكان المالكي قد صرح الخميس بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

6 طائرات بدون طيار

يذكر أنه في 28 أكتوبر، أعلن المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء 28 أكتوبر من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

كما أوضح "استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكداً أن "تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية".

إلى ذلك بيّن المالكي أن "هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيات الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، وتعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف".

وشدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".