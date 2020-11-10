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الملك سلمان: يجب نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان: يجب نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف

خادم الحرمين الشريفين يشدد على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب

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دبي - العربية.نت

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، اتصالاً هاتفياً، من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وكذلك دعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا الشهر.

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كما اتفق الجانبان خلال الاتصال، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب.

المملكة تدين الرسوم المسيئة

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على إدانة المملكة واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخراً في فرنسا والنمسا.

وشدد أيضاً على موقف المملكة الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول، منوّهاً إلى وجوب أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

إلى ذلك، أشار خادم الحرمين الشريفين، إلى أهمية تعزير التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

من موقع الهجوم في فيينا يوم 3 نوفمبر
2 صور من موقع الهجوم في فيينا يوم 3 نوفمبر
2 صور
من موقع الهجوم في فيينا يوم 3 نوفمبر
من موقع الهجوم في فيينا يوم 3 نوفمبر
من فيينا يوم 3 نوفمبر
من فيينا يوم 3 نوفمبر

هجمات إرهابية في النمسا وفرنسا

يشار إلى أن وسط فيينا، كان شهد، الاثنين الماضي، عملية مروعة، حيث أطلق كوجتيم فيض الله الرصاص الحي على عدد من المدنيين وقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة.

وبعد أيام من التحقيقات، أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق "مسجدين متطرفين" كان يتردد إليهما منفذ الاعتداء، بينما تم توقيف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في فيينا عن العمل بعد اكتشاف سلسلة ثغرات أمنية.

من موقع هجون نيس
2 صور من موقع هجون نيس
2 صور
من موقع هجون نيس
من موقع هجون نيس
من موقع هجوم نيس
من موقع هجوم نيس

وداهمت الشرطة الاثنين، أكثر من 60 موقعا على ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس في أربع مناطق مختلفة، على ما أعلنت النيابة العامة.

إلى ذلك، عاشت مدينة نيس الفرنسية، أوائل نوفمبر الجاري، أوقاتاً عصيبة بعدما نفذّ التونسي إبراهيم عويساوي هجوماً قطع فيه رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كاتدرائية نوتردام التاريخية المعروفة.

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