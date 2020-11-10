شاهد.. جماليات المطر والبرد على حائل

اكتست ساحات وبراري منطقة حائل - شمال السعودية - ببياض البرد الذي خالطته زخات المطر، التي هطلت أمس على جنوب وجنوب غربي حائل في منطقة الغزالة وصحى ودليهان والإدارة.

خبير الطقس والمصور الضوئي وعضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام، الدكتور راجس الخضاري، وثق لحظات الحالة المطيرة، ليؤكد في حديثه إلى "العربية.نت"، تكون السحب الرعدية والتي اشتدت معها الأمطار قبل ظهيرة أمس.

وقال: "السحابة الغزيرة كانت على منطقة الدليهان وصحى جنوب غربي حايل، مصحوبة بكميات البرد، في الوقت الذي استمتع زوار المنطقة بجماليات هطول الأمطار، متاسبقين بخط الصور وتناقلها عبر معرفاتهم الشخصية، خاصة تلك الصور التي تحمل جماليات الموقع حيث تمازجت الرمال والجبال ومسيرة قوافل الجمال".

وأضاف: أنتجت العديد من الفيديوهات التي تعبر عن جمال هذه اللحظات ومسيرة قوافل الجمال تحت المطر، يذكر أن منطقة حائل شهدت يوم أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وعددا من المحافظات والمراكز والهجر التابعة ‏لها.

سالت على إثرها الأودية والشعاب وما زالت الفرصة مهيأة لنزول ‏الأمطار.