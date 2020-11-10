أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت شفاء 493، وتسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

هذا وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائم خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.