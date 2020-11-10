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السعودية..471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 493

A Saudi national travelling into Bahrain gets a nose swab at an immigration checkpoint on the King Fahd Causeway that reopened after coronavirus disease (COVID-19) restrictions were eased, at the Bahrain-Saudi border, Bahrain, September 15, 2020. (Reuters)
أرشيفية
فيروس كورونا

السعودية..471 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 493

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت شفاء 493، وتسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

هذا وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائم خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

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