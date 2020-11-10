وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز

نوه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمستوى التطور والنقلات النوعية في العلاقات السعودية العراقية والتي تتم من خلال مجلس التنسيق بين البلدين والذي انعقدت اجتماعات في إطاره على مدى يومين، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لتوسيع التعاون في مجالات عدة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إن التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز، وإن افتتاح منفذ عرعر خطوة أولى لتوسيع العلاقات التجارية، معلنا أنه سيتم تدشين وفتح منفذ عرعر بعد 7 أيام .

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن هناك توافق على استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع العراق، وأن الأفق التجاري واسع جدا بين العراق والسعودية .

جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيرَه العراقي فؤاد حسين ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة.

وأسفر الإجتماع عن تأكيد استمرارِ التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكريةمن خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامةِ تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات كذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.

أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي وتقديمِ الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للسعودية في بغدادة وتسهيل إجراءات منحِ سِمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.