  • مباشر
اللغة

وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز

السعودية العراق أعلام
علما السعودية والعراق

وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز

وزير الخارجية العراقي: تم شراء 400 ميغاوات من الطاقة السعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نوه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بمستوى التطور والنقلات النوعية في العلاقات السعودية العراقية والتي تتم من خلال مجلس التنسيق بين البلدين والذي انعقدت اجتماعات في إطاره على مدى يومين، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معاً لتوسيع التعاون في مجالات عدة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إن التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز، وإن افتتاح منفذ عرعر خطوة أولى لتوسيع العلاقات التجارية، معلنا أنه سيتم تدشين وفتح منفذ عرعر بعد 7 أيام .

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن هناك توافق على استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع العراق، وأن الأفق التجاري واسع جدا بين العراق والسعودية .

جاء ذلك خلال اتصال مرئي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيرَه العراقي فؤاد حسين ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة.

الكنيست الإسرائيلي يوافق على اتفاق إقامة علاقات مع البحرين الخليج العربي الكنيست الإسرائيلي يوافق على اتفاق إقامة علاقات مع البحرين

وأسفر الإجتماع عن تأكيد استمرارِ التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكريةمن خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامةِ تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات كذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.

أما فيما له علاقة بالمجال الاقتصادي فقد اتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي وتقديمِ الدعم لافتتاح الملحقية التجارية للسعودية في بغدادة وتسهيل إجراءات منحِ سِمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان هاريس بمنصب نائب الرئيس الملك سلمان وولي العهد يهنئان هاريس بمنصب نائب الرئيس
الملك سلمان: يجب نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف الملك سلمان: يجب نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف
في 6 ساعات.. استئصال ورم بدماغ شاب تحت التخدير الموضعي في 6 ساعات.. استئصال ورم بدماغ شاب تحت التخدير الموضعي
بعد 8 أشهر.. هكذا أدى معتمرو الخارج الصلاة بالمسجد النبوي بعد 8 أشهر.. هكذا أدى معتمرو الخارج الصلاة بالمسجد النبوي
موقع أثري سعودي يؤكد الاستيطان البشري لفترة ما قبل التاريخ موقع أثري سعودي يؤكد الاستيطان البشري لفترة ما قبل التاريخ
الصحة السعودية للمشاهير: لا تحضروا المناسبات المخالفة الصحة السعودية للمشاهير: لا تحضروا المناسبات المخالفة

قبل أن تذهب

لقاح جديد فعال بنسبة 90% في التصدي لفيروس كورونا
لقاح جديد فعال بنسبة 90% في التصدي لفيروس كورونا

اكتشف المزيد