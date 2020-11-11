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حادث أمني في مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية

الشرطة السعودية - جديدة
قوات من الأمن السعودي

حادث أمني في مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية

يعود عمر "مقبرة الخواجات" إلى نحو خمسة قرون، حيث تُدفن فيها عدد من الجنسيات، كما تحتوي قبورا لجنود بريطانيين وبرتغاليين

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دبي - العربية.نت

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افاد مراسل العربية بوقوع حادث أمني في مقبرة مخصصة لغير المسلمين تسمى "مقبرة الخواجات" في مدينة جدة.

وذكرت الإخبارية السعودية على تويتر نقلا عن إمارة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم التحقيق بحادثة اعتداء وقعت أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة، نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وكانت وكالات أنباء أفادت أنه انفجار أدى لوقوع إصابات بين عدد من الأجانب، في حين أفيد عن أن الأمن ضرب طوقا أمنيا حول المقبرة.

هذا ويعود عمر "مقبرة الخواجات" إلى نحو خمسة قرون، حيث يدفن فيها عدد من الجنسيات، كما تحتوي قبورا لجنود بريطانيين وبرتغاليين.

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