  • مباشر
اللغة

خطباء الجمعة في السعودية يحذرون من خطر جماعة الإخوان

IMG_3804
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ

خطباء الجمعة في السعودية يحذرون من خطر جماعة الإخوان

متابع الغاء المتابعة

  العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

يتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة الجمعة القادمة الحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المنحرفة القائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام.

هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية لا تمثل منهج الإسلام السعودية الإخوان المسلمون هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية لا تمثل منهج الإسلام

ويتطرق الخطباء إلى البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء حول تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وأهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف.

جاء ذلك بناء على توجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم، لخطباء الجوامع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان: السعودية والعراق متجاوران ولدينا نفس المصالح محمد بن سلمان: السعودية والعراق متجاوران ولدينا نفس المصالح
هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية لا تمثل منهج الإسلام هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية لا تمثل منهج الإسلام
وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز
رئيس الأركان العراقي في الرياض.. وتدريبات عسكرية مشتركة رئيس الأركان العراقي في الرياض.. وتدريبات عسكرية مشتركة
موقع أثري سعودي يؤكد الاستيطان البشري لفترة ما قبل التاريخ موقع أثري سعودي يؤكد الاستيطان البشري لفترة ما قبل التاريخ
شاهد.. جماليات المطر والبرد على حائل شاهد.. جماليات المطر والبرد على حائل

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد