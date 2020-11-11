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السعودية: 394 إصابة جديدة بكورونا و421 حالة شفاء

Health workers perform a nose swab test during a drive through coronavirus test campaign held in Diriyah hospital in the Saudi capital Riyadh on May 7, 2020 amid the COVID-19 pandemic.
مركز للخضوع لفحص كورونا من السيارة في الرياض (أرشيفية)
فيروس كورونا

السعودية: 394 إصابة جديدة بكورونا و421 حالة شفاء

ارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 351849 حالة، منها 7557 حالة نشطة، بينها 786 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة

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دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة و421 حالة شفاء.

لهذا السبب تم إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف في المسجد الحرام السعودية لهذا السبب تم إعادة ترتيب مسارات صحن المطاف في المسجد الحرام

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 338702 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5590.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 351849 حالة، منها 7557 حالة نشطة، بينها 786 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية 8.6 مليون فحص.

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