أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة و421 حالة شفاء.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 338702 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5590.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 351849 حالة، منها 7557 حالة نشطة، بينها 786 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية 8.6 مليون فحص.