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هولندا تعتقل مشتبهاً به في الاعتداء على سفارة السعودية

ضباط شرطة بالقرب من سفارة السعودية في لاهاي

هولندا تعتقل مشتبهاً به في الاعتداء على سفارة السعودية

الشرطة الهولندية: المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من بلدة زوترمير

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة الهولندية، الخميس، اعتقال مشتبه به بالاعتداء على سفارة السعودية في لاهاي بهولندا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عاماً من بلدة زوترمير غرب هولندا، دون أن تذكر تفاصيل عن دوره أو دافعه المحتمل.

كما أضافت أنه سيتم استجواب الرجل المعتقل، وأنها ما زالت تبحث عن أي شهود على الاعتداء.

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يذكر أن سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، كانت قد أفادت في وقت سابق، الخميس، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار فجر اليوم.

وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية. ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

إلى ذلك، حثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

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