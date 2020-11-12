سفارة السعودية في لاهاي: تعرض مقر السفارة لإطلاق نار

أفادت سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، الخميس، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي لحادث إطلاق نار فجر اليوم.

وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

مصادر أمنية هولندية: إطلاق أعيرة على السفارة #السعودية في لاهاي.. ورئيس مؤسسة الدعوة الأوروبية: الهجوم مسألة خطيرة#العربية pic.twitter.com/1MsKi9I1bF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 12, 2020

كما أعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

مسألة خطيرة

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في هولندا.

من جانبه، وصف رئيس مؤسسة الدعوة الأوروبية الهجوم، بـ"المسألة الخطيرة".

إلى ذلك، حثت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت سابقا أن مجهولين أطلقوا الأعيرة النارية على السفارة، ولم يُصب أحد في الواقعة. وذكرت أنها لم تلق القبض على أحد بعد الهجوم الذي وقع قبيل الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).

إلى ذلك، أكد متحدث باسم الشرطة أن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار وإنه من غير الواضح من وراءه.