في مزاد سعودي.. بيع 102 صقر بـ 10 ملايين ريال

بلغت صفقات البيع في مزاد الصقور الأول في ملهم شمال الرياض، مبالغ تجاوزت العشرة ملايين ريال خلال 20 ليلة مزاد باع فيها 102 صقر، من 4 أنواع للصقور وهي (جير بيور، وجير شاهين، و جير شاهين ، وشاهين).

ويرى مراقبون، أن مزاد الصقور الأول والذي ينظمه نادي الصقور السعودي في أرض مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، استطاع أن يفتح آفاقاً جديدة لدعم الاستثمار في مجال الصقور، وأن يشكل رافداً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية 2030، وتشكل نتائجه الإيجابية داعماً قوياً للرؤى التي أقيم من أجلها، والمتمثلة في تعزيز موروث الصيد بالصقور، وتأكيد ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

كما أشاروا إلى أن نادي الصقور السعودي حقق الأهداف التي رسمها للمزاد والمتمثلة بدعم الاستثمار في مجال الصقور بالسعودية، وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بأدائها وتنظيم آلية البيع والشراء.

ونجح النادي في لفت انتباه الفئات المستهدفة من المزاد، وهم: مُلاك الصقور، ومُنظمو مزادات الصقور والصقارين في السعودية، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما استحوذ على اهتمام ملحوظ من خلال تناول وكالات الأنباء العالمية لأنشطته، خاصة أخبار الصفقات الكبيرة والتي يأتي في مقدمتها صفقة اليوم الخامس وهي أعلى رقم في المزاد بعد بيع "فرخ شاهين" طرح ظهرة حفر الباطن بقيمة 650 ألف ريال.

يذكر أن نادي الصقور وفر كل سبل الجذب والراحة للأطراف المشاركة من صقار وطاروح ومالك للدخول في المزاد، حيث تواجدت فرق النادي في جميع مناطق المملكة لمساعدة الطواريح على المشاركة في المزاد.