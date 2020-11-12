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ولي العهد السعودي: المرأة السعودية عانت لعشرات السنين

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي: المرأة السعودية عانت لعشرات السنين

الأمير محمد بن سلمان: المرأة السعودية باتت اليوم شريكاً للرجل السعودي في تنمية الوطن  دون تفرقة

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دبي - العربية.نت

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في حديثه عن أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، استشهد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، على كلامه هذا بأن المرأة السعودية سابقاً كانت لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا قيادة السيارة، ولا ممارسة الكثير من الأعمال، ولا حتى إنهاء قضاياها دون محرم، منوّهاً على أنها عانت من تلك الأمور لعشرات السنين، أما اليوم فهي تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة.

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وتابع ولي العهد مؤكداً أن المملكة عملت على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة.

مشاركة المرأة بسوق العمل تضاعفت

ثم نوّه إلى ن كلامه لم يكن فقط حول قيادة السيارة، بل عن تقديم الفرصة للمرأة كي تقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، وذكر مثالاً أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تضاعفت من 17% الى 31%".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان أمر في سبتمبر/ أيلول من عام 2017، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في المملكة.

كما اعتمد حينها تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، إذ تشكلت لجنة على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لإنفاذ ذلك.

بدوره، ختم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حديثه مشدداً على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق بدون إيمان وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سبّاقاً في المبادرة والإنجاز والعمل.

امرأة سعودية تقود السيارة
امرأة سعودية تقود السيارة

وأعلن أنه كلّف وزير الاعلام والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحافي دوري لمناقشة مستجدات أعمال الحكومة وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات، والإجابة على الاستفسارات والأسئلة.

إلى ذلك، شكر ولي العهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإطلاق الفرص ودعم العمل والإنجاز، وأيضاً شكر الشعب السعودي الجبار لقيامه بعمل رائع استطاعت خلاله المملكة تحقيق الكثير.

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