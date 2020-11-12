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"جرعة رعب".. قصة فريق سعودي يهوى المكياج السينمائي

WhatsApp Image 2020-11-11 at 6.58.19 PM
WhatsApp Image 2020-11-11 at 6.58.19 PM

"جرعة رعب".. قصة فريق سعودي يهوى المكياج السينمائي

يتم الانضمام للفريق عن طريق رابط إلكتروني للتسجيل، والموجود في حساب الفريق بالإنستغرام

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العربية.نت – مريم الجابر

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استطاع عدد من شباب وفتيات سعوديين محبين للمكياج السينمائي، من تكوين فريق أطلقوا عليه اسم "جرعة رعب"، ليكون أول تجمع لموهوبي المكياج السينمائي بالوطن العربي منذ عام ٢٠١٩، والذي بدأ بعدد قليل، حتى زاد العدد وتم تأسيس الفريق.

وقالت انتصار الراشد المسؤولة عن استقبال الأعضاء الجدد، لـ"العربية.نت"، إن اسم الفريق جاء ليكون مناسبا للنشاط الفني الممارس، إضافة إلى أن الاسم يعتبر مثيرا للفضول لأي شخص يسمعه، في حين أن عدد المسجلين بالفريق ٨٣٣ وعدد المتفاعلين معهم ٢٤٠ من أنحاء الوطن العربي.

كما أضافت: "يتم الانضمام للفريق عن طريق رابط إلكتروني للتسجيل، والموجود في حساب الفريق بالانستغرام، وبعدها نتواصل معهم على الواتساب برابط آخر يكون موضحا فيه شروط الفريق من ناحية الانضباط والنشاط والتفاعل، ويتم الموافقة من العضو، وبعدها يتم إضافته لمجموعات الفريق التواصلية، حيث إن توزيع المهام تمت تحت إدارة متميزة، بحيث تم تكليف كل شخص بعمل محدد".

وأوضحت أنه لا يوجد بالسعودية دورات تدريبيه من ناس ذو كفاءة بالمجال، وهذا الذي نطمح إلى تحقيقه من خلال "جرعة رعب"، حيث يوجد بالفريق أسماء فنانين أقوياء بالوطن العربي، تم التواصل معهم ومحاولة نجاح هذه الفرصة.

2 صور
2 صور

إلى ذلك، قالت "إن طريقة تواجدهم بأي مكان يشترط فيه أن يتقبل الجمهور فنهم وموهبتهم، لذلك فالفريق يشارك بالأماكن المفتوحة والمهرجانات، وبدعم عدد من المواقع العامة مثل المقاهي ولأكثر من مدينة بتوفير مساحة مناسبة لمدة يوم أو يومين فقط، حيث ارتفعت نسبة الإقبال والمجتمع أصبح يتفهم موهبتنا، ونطمح لتأسيس هذا الفن بشكل صحيح، وتطوير أعضاء فريقنا من كل النواحي وتهيئتهم للأعمال".

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